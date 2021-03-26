Суд предупредил Соболь о возможности рассмотрения жалобы без ее присутствия

Апелляционная жалоба Любови Соболь на решение Тверского суда по иску бизнесмена Евгения Пригожина рассматривалась 26 марта в Мосгорсуде.

Апелляционная жалоба Любови Соболь на решение Тверского суда по иску бизнесмена Евгения Пригожина рассматривалась 26 марта в Мосгорсуде.

Как сообщила пресс-служба компании "Конкорд", представитель Соболь попросил отсрочку в связи с тем, что его клиент находится под домашним арестом. Суд в соответствии с правовыми позициями ЕСПЧ дал возможность уведомить ответчика и представить его правовую позицию в письменном виде.

Кроме того, Соболь было отказано в приобщении новых доказательств по причине недобросовестности ее процессуального поведения в суде первой инстанции. Юрист ФБК (признан иноагентом в РФ) отказывалась от личного участия в заседании, принципиально уклонялась от получения судебных повесток и документов. В то же время к делу приобщены доказательства истца, которые подтверждают осведомленность Соболь о судебном процессе в первой инстанции и датах заседаний.

Тверской районный суд 10 ноября прошлого года удовлетворил исковые требования Пригожина о защите чести, достоинства и деловой репутации. Согласно вердикту, Соболь и телеканал "Царьград" должны подготовить видеоопровержение, опубликовать его на сайте канала и удалить порочащие истца фразы.

На предыдущем рассмотрении жалобы коллегия судей сочла причины невозможности явки ответчика уважительными. Новое заседание назначено на 12 мая.