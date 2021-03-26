Школьник погиб от выстрела из ружья в Ростовской области

СК возбудил уголовное дело после смерти 12-летнего мальчика, которого обнаружили с огнестрельным ранением в частном доме.

СК возбудил уголовное дело после смерти 12-летнего мальчика, которого обнаружили с огнестрельным ранением в частном доме.

Тело школьника нашли днем 24 марта в одном из частных домов в селе Алексеевка Октябрьского района​​​. На месте инцидента лежало охотничье ружье "Сайга 12с", два патрона и одна стреляная гильза.

Следователи завели уголовное дело по пункту "в" части 2 статьи 105 УК РФ "Убийство малолетнего". В настоящее время обстоятельства смерти ребенка устанавливаются.

Прокуратура также организовала проверку обстоятельств и условий произошедшего инцидента.