Мать истощенной девочки из Талдома попала под статью о возбуждении ненависти

Сотрудники СК завели третье уголовное дело в отношении жительницы города Талдом. Горожанка подозревается в возбуждении ненависти.

Сотрудники СК завели третье уголовное дело в отношении жительницы города Талдом. Горожанка подозревается в возбуждении ненависти.

Изначально женщина стала фигуранткой уголовных дел об истязании и неисполнении обязанностей по воспитанию шестилетней дочери. Поводом стали материалы в прессе и последующая проверка. В одном из домов была найдена истощенная девочка без одежды. При этом потерпевшая жила с чужими людьми, в доме не было отопления и горячей воды, сообщило СУ СКР по Московской области.

В ходе следствия правоохранители изучили контент на страницах соцсетей фигурантки. По мнению сотрудников СК, публикации содержат признаки пропаганды идей нацизма и фашизма. После возбуждения третьего уголовного дела следователи объединили его с двумя предыдущими.

В настоящее время у матери изъяты две дочери, старшей из которых 12 лет. Несовершеннолетние сейчас находятся в медучреждении. Расследование продолжается.