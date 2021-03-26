В Димитровграде члены «Справедливой России» подали в суд на гордуму

Представители партии не оставляют надежд «отвоевать» Ульяновскую область у КПРФ. Для этого они решили подать в суд на гордуму Дмитровограда.

Депутатов городской думы Димитровграда в Ульяновской области обвинили в том, что с декабря 2020 года они не проводили заседаний и не принимали никаких решений, чем «парализовали жизнедеятельность города».

Руководитель местного отделения партии «Справедливая Россия» обратился в суд с требованием установить факт бездействия, чтобы в дальнейшем распустить парламент. Об этом сообщает издание «Коммерсантъ».

По словам председателя совета депутатов Дмитровограда Александра Ерышева, причиной разлада стал конфликт интересов. В 2018 году по результатам выборов 26 из 30 мест в местной думе получили представители КПРФ.

В течение последних двух лет 11 коммунистов, по разным причинам, в том числе из-за нарушения закона, потеряли свои места в администрации. На их место пришли представители других партий.

На сегодняшний день половина мандатов все еще принадлежит КПРФ, семь получили «единороссы», еще столько же досталось нефракционным партиям и один представителю ЛДПР. Народные избранники разделились на два равных по численности лагеря, которые не способны принять единогласное решение даже по повестке заседаний.

«Я несколько раз в 2021 году пытался провести заседания. По своей форме они могут считаться состоявшимися, но по сути — нет. Больше половины депутатов не голосовали за повестку дня. Думаю, население вправе обратиться в суд и прокуратуру по нарушению своих прав», — сообщил журналистам председатель гордумы Александр Ерышев.

Если суд подтвердит бездействие городских чиновников, губернатор Ульяновской области будет вправе инициировать роспуск парламента и назначить новые выборы в Димитровграде.

Однако председатель федеральной комиссии Общественной палаты по местному самоуправлению Андрей Максимов полагает, что до этого может не дойти. Поскольку в российской системе нет четкого определения, с какого момента собрание депутатов считается состоявшимся: с общего сбора или с утверждения вопросов заседания.

«С одной стороны, депутаты собирались, и это проявление деятельности. С другой, у них нет воли к принятию решений», — сказал политик.

Ранее губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов рассказал, кого из депутатов хотел бы продвинуть в Госдуму. По мнению главы Северной столицы, достойным кандидатом является председатель городского парламента Вячеслав Макаров, так как, по словам Беглова, именно он сможет эффективно продвигать интересы Санкт-Петербурга на федеральном уровне.