Премьер-министр Башкирии прокомментировал арест двух коррумпированных чиновников

В правительстве республики Башкортостан знали о подозрениях СК относительно бывшего мэра Кумертау и экс-руководителя Управления капитального строительства.

В правительстве республики Башкортостан знали о подозрениях СК относительно бывшего мэра Кумертау и экс-руководителя Управления капитального строительства.

Власти надеялись, что претензии правоохранителей напрасны, и вопрос о превышении полномочий со стороны чиновников решится в гражданско-правовой плоскости, сообщает премьер-министр республики Андрей Назаров.

СК предъявил обвинение Беляеву и Кучарбаеву в превышении должностных полномочий при строительстве очистных сооружений в 2017 году. По мнению следствия, имело место присвоение части бюджета, который был выделен на постройку объекта.

"Могу с точностью сказать, что деньги там украдены не были. <...> Объект построен, он стоит. Наверное, какие-то вопросы могли быть, но я считаю, что вполне можно было в этой ситуации разбираться в гражданско-правовом пространстве", — добавил премьер-министр.

Оба бывших чиновника сейчас находятся под домашним арестом. Расследование продолжается.