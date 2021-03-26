Фонд развития Забайкалья обнародовал данные о внутренних расходах

"Фонд развития Забайкалья" потратил 22,7 миллиона рублей на собственное администрирование в 2019 году.

"Фонд развития Забайкалья" потратил 22,7 миллиона рублей на собственное администрирование в 2019 году.

Сумма 22,7 миллиона рублей указана на официальном сайте, и исполняющая обязанности главы фонда Елена Сущих прокомментировала эти сведения. На пресс-конференции она раскрыла численность сотрудников, а также затронула финансовые вопросы.

"По штатному расписанию у нас 16 человек. В настоящий момент работает 12 человек в трех отделах — это бухгалтерия, правовой отдел и отдел социально-экономического партнерства. Фонд находится на полном собственном обеспечении, мы не берем деньги из бюджета", — рассказала она.

По ее словам, собственные средства фонда получаются из процентов от вкладов в банках. Организация еще не опубликовала отчет о своей деятельности в 2020 году.