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13:21   26 Марта 2021
Политика

В Кремле объяснили, почему пост главы Пензенской области остается пустым

В Кремле объяснили, почему пост главы Пензенской области остается пустым

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал, почему после отстранения от должности главы региона Ивана Белозерцева на его место никто не назначен.

Песков во время беседы с журналистами сказал, что президенту РФ Владимиру Путину требуется время для принятия ответственного решения.

"Президенту потребовалось определенное время для того, чтобы принять решение, и как только это решение будет финализировано, мы вам сообщим", — объяснил представитель Кремля.

Бывший губернатор Пензенской области Иван Белозерцев задержан по делу о взяточничестве. Он отрицает обвинения и очень удивлен тому, что был арестован.

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#путин #песков #взятки #белозерцев

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