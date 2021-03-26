13:21 26 Марта 2021Политика
В Кремле объяснили, почему пост главы Пензенской области остается пустым
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал, почему после отстранения от должности главы региона Ивана Белозерцева на его место никто не назначен.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал, почему после отстранения от должности главы региона Ивана Белозерцева на его место никто не назначен.
Песков во время беседы с журналистами сказал, что президенту РФ Владимиру Путину требуется время для принятия ответственного решения.
"Президенту потребовалось определенное время для того, чтобы принять решение, и как только это решение будет финализировано, мы вам сообщим", — объяснил представитель Кремля.
Бывший губернатор Пензенской области Иван Белозерцев задержан по делу о взяточничестве. Он отрицает обвинения и очень удивлен тому, что был арестован.