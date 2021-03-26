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13:17   26 Марта 2021
Политика

Песков заявил о ремиссии в "русофобских припадках" со стороны США

Песков заявил о ремиссии в "русофобских припадках" со стороны США

Кремль позитивно оценил отсутствие каких-либо вопросов о России со стороны прессы во время пресс-конференции американского президента Джо Байдена.

Отсутствие вопросов о России можно связать с наступлением периода "ремиссии" в отношении США к РФ. Такое заявление во время общения с прессой сделал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Можно с удовлетворением отметить, что американские журналисты ничего не спросили про Россию. Наверное, наступает ремиссия в русофобских припадках. Это хорошо", — отметил он.

Недавно МИД России указал на постановочный характер первой пресс-конференции Джо Байдена. По мнению официального представителя внешнеполитического ведомства РФ Марии Захаровой, проведенное вчера в США мероприятие является нарушением традиций на свободное общение с представителями СМИ.

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