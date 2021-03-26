МИД России указал на постановочный характер пресс-конференции Байдена

Пресс-конференция президента США Джо Байдена была срежиссирована, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Пресс-конференция президента США Джо Байдена была срежиссирована, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Пресс-конференция Байдена является нарушением традиций на свободное общение с представителями СМИ, заметила она. Захарова на брифинге заметила, что была шокирована постановочным характером происходившего.

"Очевидно, что конференция была срежиссирована. Лично меня это шокировало, не скрою. Я не ожидала, что в США на таком уровне могут быть проведены по-настоящему смонтированные информационные акции", — считает Захарова.

Она напомнила, что Соединенные Штаты длительное время учили весь мир любви к свободе слова, избегать каких-либо двусмысленностей при работе с журналистами. На фоне этого было очень необычно видеть в США постановочную пресс-конференцию, признала Захарова.