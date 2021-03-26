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13:13   26 Марта 2021
Политика

Москва указала на иностранное вмешательство в ситуацию с высылкой дипломатов из Болгарии

Москва указала на иностранное вмешательство в ситуацию с высылкой дипломатов из Болгарии

Высылка российских дипломатов из Болгарии — уже пятый по счету демарш со стороны Европы. Об этом сказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Она отметила, что кампания против так называемых "шпионов" в Болгарии навязана государству извне. Во время общения с журналистами Захарова обратила внимание, что высылка российских представителей не отвечает интересам Софии. Из этого можно сделать вывод, что подобные шаги стимулируются другими государствами.

Объявление двух россиян персонами нон грата в Болгарии стало пятым подобным случаем. Объяснить эти действия национальными интересами Софии невозможно.

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#захарова #болгария #высылка

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