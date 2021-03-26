Песков рассказал, что Путин избежал "побочек" вакцинации

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал, что Владимир Путин чувствует себя отлично и не испытывает никаких побочных явлений после вакцинации.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал, что Владимир Путин чувствует себя отлично и не испытывает никаких побочных явлений после вакцинации.

Глава государства недавно сделал прививку от коронавируса. По словам его пресс-секретаря, Путин чувствует себя отлично. Он избежал побочных проявлений вакцинации. Близкие президента тоже привились от коронавируса и сделали это несколькими днями ранее.

"На самом деле, чувствует себя хорошо. Насколько мне известно, никаких побочных явлений у него не было", — сказал Песков.

Журналисты также поинтересовались насчет физических нагрузок президента. Песков заявил, что не владеет этой информацией, но обязательно уточнит все у Путина.