Кремль отреагировал на высказывание Макрона о войне вакцин

Спикер Кремля Дмитрий Песков прокомментировал высказывание президента Франции Эммануэля Макрона о "мировой войне нового типа" на уровне вакцин.

Спикер Кремля Дмитрий Песков прокомментировал высказывание президента Франции Эммануэля Макрона о "мировой войне нового типа" на уровне вакцин.

Кремль категорически не согласен с заявлением французского лидера о том, что Россия и КНР благодаря производству собственных вакцин от COVID-19 ведут "мировую войну нового типа". Об этом в ходе брифинга 26 марта рассказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

До этого Макрон в своем заявлении призвал европейские страны проявить самостоятельность в вопросе производства вакцин. Позже президенту Франции ответили разработчики препарата "Спутник V". Они подчеркнули, что стараются оставаться "вне политики" и не стремятся доказывать свою состоятельность на международной арене.