13:00 26 Марта 2021Политика
Захарова назвала заявления Борреля о России большой глупостью
На слова о том, что Россия представляет угрозу для ЕС, резко отреагировала Мария Захарова, официальный представитель МИД РФ.
На слова о том, что Россия представляет угрозу для ЕС, резко отреагировала Мария Захарова, официальный представитель МИД РФ.
Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель сказал, что Россия является опасным соседом для государств Евросоюза.
"Это большая глупость. Заявлять о том, что Россия — "опасный сосед"", — сказала Мария Захарова.