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13:00   26 Марта 2021
Политика

Захарова назвала заявления Борреля о России большой глупостью

Захарова назвала заявления Борреля о России большой глупостью

На слова о том, что Россия представляет угрозу для ЕС, резко отреагировала Мария Захарова, официальный представитель МИД РФ.

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель сказал, что Россия является опасным соседом для государств Евросоюза.

"Это большая глупость. Заявлять о том, что Россия — "опасный сосед"", — сказала Мария Захарова.

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