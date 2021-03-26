Захарова назвала заявления Борреля о России большой глупостью

На слова о том, что Россия представляет угрозу для ЕС, резко отреагировала Мария Захарова, официальный представитель МИД РФ.

На слова о том, что Россия представляет угрозу для ЕС, резко отреагировала Мария Захарова, официальный представитель МИД РФ.

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель сказал, что Россия является опасным соседом для государств Евросоюза.