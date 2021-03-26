Найден черный ящик после крушения вертолета Ка-32 в Калининградской области

Вертолет Ка-32 потерпел крушение в Куршском заливе в Калининградской области. Он упал в воду во время учебного полета. Два члена экипажа выжили, один погиб.

Вертолет Ка-32 потерпел крушение в Куршском заливе в Калининградской области. Он упал в воду во время учебного полета. Два члена экипажа выжили, один погиб.

Сотрудники экстренных служб обнаружили бортовой самописец разбившегося вертолета Ка-32 в Калининградской области. Известно, что в районе крушения пройдут следственные мероприятия, к которым привлекли четыре судна МЧС.

Напомним, вертолет потерпел крушение в акватории Куршского залива. Он совершал учебный полет. На борту воздушного судна находились три человека. В настоящее время поисково-спасательные работы на месте происшествия закончены. В результате ЧП погиб бортовой механик. МЧС подтвердило информацию об этом, сообщал ФАН. Еще двое пострадавших — командир воздушного судна и второй пилот — госпитализированы. СК возбудил уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности движения.