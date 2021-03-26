Прокуратура проводит проверку после ДТП, в котором погибли астраханские медики

Два человека погибли в ДТП с авто медицинской службы под Астраханью. Дорогу не поделили фура и автомобиль скорой помощи.

Два человека погибли в ДТП с авто медицинской службы под Астраханью. Дорогу не поделили фура и автомобиль скорой помощи.

Смертельная авария произошла на 234-м километре трассы "Волгоград — Астрахань". Два сотрудника Ахтубинской районной больницы погибли в результате лобового столкновения машины скорой помощи с большегрузом, сообщили в региональном управлении МВД.

Водитель скорой в районе села Золотуха не справился с управлением из-за скользкой дороги и выехал на встречную полосу, где в этот момент двигалась фура. После столкновения обе машины улетели в кювет. Сотрудницы медслужбы, которые находились в салоне скорой, погибли. Пока ничего не сообщается о состоянии 46-летнего водителя скорой. Сотрудники полиции разбираются в обстоятельствах случившегося.