12:50 26 Марта 2021Происшествия
Полиция нашла расчлененным пропавшего в Подмосковье подростка
Отец подростка заявил о пропаже мальчика в Зеленограде. В скором времени правоохранители нашли тело ребенка, которого расчленил убийца.
Отец подростка заявил о пропаже мальчика в Зеленограде. В скором времени правоохранители нашли тело ребенка, которого расчленил убийца.
Пропавшего в Зеленограде около суток назад мальчика нашли расчлененным в Солнечногорском районе Московской области.
По данным полиции, один из жителей Зеленограда обратился к правоохранителям. Он сообщил, что его сын-подросток не вернулся домой. Заявитель уточнил, что мальчик вышел из дома и пошел на остановку, чтобы сесть на автобус, который едет в Солнечногорск. После этого он перестал выходить на связь.
По имеющимся данным, подозреваемый является сыном владелицы квартиры, где обнаружили тело мальчика. Кроме того, известно, что погибший и его убийца недавно познакомились.