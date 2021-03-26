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12:50   26 Марта 2021
Происшествия

Полиция нашла расчлененным пропавшего в Подмосковье подростка

Полиция нашла расчлененным пропавшего в Подмосковье подростка

Отец подростка заявил о пропаже мальчика в Зеленограде. В скором времени правоохранители нашли тело ребенка, которого расчленил убийца.

Пропавшего в Зеленограде около суток назад мальчика нашли расчлененным в Солнечногорском районе Московской области.

По данным полиции, один из жителей Зеленограда обратился к правоохранителям. Он сообщил, что его сын-подросток не вернулся домой. Заявитель уточнил, что мальчик вышел из дома и пошел на остановку, чтобы сесть на автобус, который едет в Солнечногорск. После этого он перестал выходить на связь.

По имеющимся данным, подозреваемый является сыном владелицы квартиры, где обнаружили тело мальчика. Кроме того, известно, что погибший и его убийца недавно познакомились.

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#убийство #труп #зеленоград #подросток

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