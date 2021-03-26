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12:45   26 Марта 2021
Политика

Бывший лидер омского отделения КПРФ Кравец отказался идти в Госдуму

Бывший лидер омского отделения КПРФ Кравец отказался идти в Госдуму

Экс-лидер омского отделения КПРФ Александр Кравец решил не избираться в Государственную думу России.

Представители региональной ячейки компартии на прошлой неделе отказались избрать Кравца первым секретарем обкома КПРФ. Политик в течение 28 лет был лидером омского отделения партии. Позже стало известно, что он также отказался баллотироваться в Госдуму.

Источники в омском отделении политсилы сообщили местным СМИ, что по одномандатным округам на выборы в Думу выдвинуты депутат Законодательного собрания Андрей Алехин, парламентарий Олег Смолин и избранный секретарем обкома КПРФ депутат Заксобрания Константин Ткачев.

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#кпрф #омск #кравец

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