Бывший лидер омского отделения КПРФ Кравец отказался идти в Госдуму

Экс-лидер омского отделения КПРФ Александр Кравец решил не избираться в Государственную думу России.

Экс-лидер омского отделения КПРФ Александр Кравец решил не избираться в Государственную думу России.

Представители региональной ячейки компартии на прошлой неделе отказались избрать Кравца первым секретарем обкома КПРФ. Политик в течение 28 лет был лидером омского отделения партии. Позже стало известно, что он также отказался баллотироваться в Госдуму.

Источники в омском отделении политсилы сообщили местным СМИ, что по одномандатным округам на выборы в Думу выдвинуты депутат Законодательного собрания Андрей Алехин, парламентарий Олег Смолин и избранный секретарем обкома КПРФ депутат Заксобрания Константин Ткачев.