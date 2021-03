«Разъяренный осьминог»: Жители Алабамы поделились кадрами разрушительных торнадо

В Алабаме ураган унес жизни не менее пяти человек. Всего на юго-востоке США без электричества остались почти 55 тыс. жителей.

На американский штат Алабама обрушилось семь торнадо. В результате природного катаклизма погибли по меньшей мере пять человек. Об этом сообщает CNN, ссылаясь на шерифа округа Кэлхун Мэттью Уэйда.

О том, что в Сердце Юга бушевали сразу семь смерчей, стало известно из данных Национальной метеорологической службы США. Больше всего пострадал город Пелхэм, в котором ураган унес жизни не менее пяти человек и повредил 30-50 домов.

Из-за природного бедствия на юго-востоке страны остались без электричества около 55 тыс. человек, из них 36 тыс. — в Алабаме.

NEW #VIDEO! Numerous tornado and damage clips from multiple storm chasers in the field today across Alabama. #alwx #tornado pic.twitter.com/2F59kvaW0u — Live Storms Media (@LiveStormsMedia) March 26, 2021

Чрезвычайная ситуация объявлена в районах к югу и востоку от города Бирмингем, а также в округах Шелби и Джефферсон. Также угроза смерчей сохраняется для большей части севера штата, в частности, Таскалуса и Хантсвилла.

В соцсетях американцы выразили соболезнования семьям погибших от сурового катаклизма.

«Мои молитвы Алабаме и всем другим штатам, пострадавшим от этих штормов. Я был в Алабаме, и люди там были очень милыми», — посетовал Sagittarius.

«Ужасно. Я сочувствую людям, чьи дома были разрушены или повреждены», — отметил DailyDouble.

«Будьте в безопасности все», — поддержал пользователь Hydra_Man.

Некоторые комментаторы пришли в ужас от разрушительной силы торнадо и сравнили ураган с «разъяренным осьминогом».

«Эта штука похожа на гигантского разъяренного осьминога!!!» — поделился эмоциями Brian Lawton.

Here is the drone timelapse sequence of the damaging rain wrapped Brent, Alabama wedge tornado this afternoon. Footage sped up 1000x. #tornado #alwx @MyRadarWX pic.twitter.com/gv5k2kHYJU — Aaron Jayjack (@aaronjayjack) March 26, 2021

Кроме того, в соцсетях нашлись те, чьи родные и близкие столкнулись с бушующей стихией лицом к лицу. Так, сертифицированный метеоролог Эшли Ганн выложила видео, на котором был запечатлен ее дом в городе Индиан-Спрингс (Алабама).

«Скорее всего, это торнадо, который прошел менее 10 минут назад по шоссе 119. У нас на заднем дворе вырваны деревья. Мы в безопасности. Я сейчас живу в Джорджии в доме моей мамы с детьми. (Я все еще в декрете). Мой муж Дерек снял видео из окна нашего подвала. Я разговаривала с ним по FaceTime, когда смерч подошел», — рассказала Ганн.

В конце августа 2020 года от урагана «Лаура» пострадали штаты Техас и Луизиана. Жертвами стали более 15 человек. По словам губернатора Луизианы Джона Белла Эдвардса, это торнадо стало самым сильным из когда-либо затрагивавших штат.