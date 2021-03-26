Названа дата первого заседания Конституционной комиссии Белоруссии

Первое заседание Конституционной комиссии Белоруссии состоится 31 марта. Об этом заявил председатель парламента республики Владимир Андрейченко.

Первое заседание Конституционной комиссии Белоруссии состоится 31 марта. Об этом заявил председатель парламента республики Владимир Андрейченко.

По его словам, многие предложения по изменению Конституции поступили в ходе диалоговых площадок. Первое заседание комиссии состоится 31 марта. На нем будет определен план работы по обсуждению предложений.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что обсудил с российским коллегой Владимиром Путиным конституционную реформу в республике.