Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
12:26   26 Марта 2021
Политика

Названа дата первого заседания Конституционной комиссии Белоруссии

Названа дата первого заседания Конституционной комиссии Белоруссии

Первое заседание Конституционной комиссии Белоруссии состоится 31 марта. Об этом заявил председатель парламента республики Владимир Андрейченко.

По его словам, многие предложения по изменению Конституции поступили в ходе диалоговых площадок. Первое заседание комиссии состоится 31 марта. На нем будет определен план работы по обсуждению предложений.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что обсудил с российским коллегой Владимиром Путиным конституционную реформу в республике.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

#белоруссия #комиссия #конституция

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров