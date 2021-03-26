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12:23   26 Марта 2021
Экономика

Социальные пенсии россиянам проиндексируют на 3,4% в апреле 

Социальные пенсии россиянам проиндексируют на 3,4% в апреле 

Российское правительство с 1 апреля проиндексирует социальные пенсии на 3,4%. Соответствующее постановление было утверждено Кабинетом министров РФ.

Об этом появилось сообщение на официальном сайте правительства. Всего бюджет Пенсионного фонда России на эти цели предусматривает 12,8 млрд рублей. Итого более 3,9 млн россиян получат "надбавку" к пенсии.

Социальные пенсии выплачиваются тем гражданам, у которых не хватает трудового стажа для начисления страховых выплат. Также соцпенсии получают инвалиды разных групп и граждане, потерявшие кормильца.

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#пенсии #пенсионеры #индексация

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