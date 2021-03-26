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12:39   26 Марта 2021
Общество

В Правительстве рассказали о размере индексации пенсий с 1 апреля

В Правительстве рассказали о размере индексации пенсий с 1 апреля

С 1 апреля социальные пенсии будут проиндексированы на 3,4%, соответствующее постановление утвердило Правительство РФ.

«Размер индексации рассчитывается исходя из величины прожиточного минимума пенсионера за два предыдущих года. После ее проведения средний размер социальной пенсии составит 10 183 рубля», — гласит документ.

Социальная пенсия полагается гражданам, у которых нет достаточного подтвержденного стажа для получения страховой пенсии, людям с инвалидностью и тем, кто потерял кормильца.

Средства на индексацию социальной пенсии в размере 12,8 млрд. рублей предусмотрены в бюджете Пенсионного фонда. Так, повышенные выплаты получат более 3,9 млн россиян.

О том, какие льготы ждут россиян с 1 апреля читайте в материале "Политики Сегодня".

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#россия #пенсии #бюджет #социальные выплаты

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