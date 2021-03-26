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12:21   26 Марта 2021
Политика

Президент Туркмении поделился полезными советами по выращиванию томатов

Президент Туркмении поделился полезными советами по выращиванию томатов

Президент Республики Туркменистан Гурбангулы Бердымухамедов принял участие в церемонии открытия нового тепличного комплекса.

В Туркмении начали работу шесть новых теплиц в разных регионах страны. Открытие объектов состоялось 25 марта.

На церемонии Бердымухамедов произнес речь, в которой особо отметил современные технологии, применявшиеся при строительстве теплиц. Он напомнил, что аграрно-промышленный комплекс является приоритетным направлением развития и ведущей отраслью национальной экономики республики.

Туркменский лидер осмотрел одну из теплиц и дал работникам ценные советы по уходу за томатами. Он лично показал, как правильно срезать готовые к сбору плоды.

Ранее историк прокомментировал назначение сына Гурбангулы Бердымухамедова вице-премьером Туркменистана, сообщает сайт 360tv.ru.

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#туркмения #бердымухамедов #теплицы

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