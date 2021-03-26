Полицейские нашли девочку, похищенную из квартиры на западе Москвы

Сотрудники правоохранительных органов смогли установить местоположение исчезнувшего малолетнего ребенка, которого выкрал отец. Похищенная девочка и ее отец находились в Подмосковье

Сотрудники правоохранительных органов смогли установить местоположение исчезнувшего малолетнего ребенка, которого выкрал отец. Похищенная девочка и ее отец находились в Подмосковье

По версии следствия, злоумышленник вместе с подельником подавил сопротивление матери девочки и выкрал дочь из квартиры в Москве на улице Пырева 12 марта 2021 года. Полицейские и следователи искали участников события в столице, Санкт-Петербурге и Ленинградской области, а также на территории Московской области. Теперь жизни ребенка ничего не угрожает. Девочку в скором времени вернут маме, сообщает пресс-служба Следкома.

Правоохранители уже задержали главного злоумышленника. Против него возбудили уголовное дело по ст. 126 УК РФ "Похищение несовершеннолетнего группой лиц по предварительному сговору". Второй фигурант преступления также находится под стражей. Расследование всех обстоятельств преступления продолжается.