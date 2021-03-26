12:16 26 Марта 2021Политика
Посол США Салливан отказался покидать Россию
Американский посол Джо Салливан заявил, что у него нет планов уезжать в США для консультаций.
Американский посол Джо Салливан заявил, что у него нет планов уезжать в США для консультаций.
Посол США в России Джо Салливан отметил, что приветствует диалог со своим коллегой Анатолием Антоновым и МИД РФ. Несмотря на возникшие вопросы, американский дипломат пока не планирует покидать Москву для консультаций с Вашингтоном.
Сенат Конгресса США утвердил назначение Джо Салливана на должность посла в России 12 декабря 2019 года. В поддержку его кандидатуры высказались более половины сенаторов.