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12:16   26 Марта 2021
Политика

Захарова считает предвзятым подход еврокомиссара к Чечне

Захарова считает предвзятым подход еврокомиссара к Чечне

Представитель МИД России Мария Захарова высказала мнение о работе комиссара Совета Европы (СЕ) по правам человека Дуньи Миятович.

По мнению Захаровой, еврокомиссар подходит к вопросу предвзято.

"Деятельность Миятович на посту комиссара Совета Европы по правам человека трудно даже с натяжкой считать удовлетворительной. Применяемые ею подходы полагаем предвзятыми, не соответствующими правозащитным стандартам", — сказала Мария Захарова.

Официальный представитель МИД полагает, что отсутствие реакции комиссара на проблемы других стран является грубым нарушением принципов правозащиты.

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#чечня #мария захарова #совет европы #дунья миятович

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