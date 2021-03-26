12:16 26 Марта 2021Политика
Захарова считает предвзятым подход еврокомиссара к Чечне
Представитель МИД России Мария Захарова высказала мнение о работе комиссара Совета Европы (СЕ) по правам человека Дуньи Миятович.
Представитель МИД России Мария Захарова высказала мнение о работе комиссара Совета Европы (СЕ) по правам человека Дуньи Миятович.
По мнению Захаровой, еврокомиссар подходит к вопросу предвзято.
"Деятельность Миятович на посту комиссара Совета Европы по правам человека трудно даже с натяжкой считать удовлетворительной. Применяемые ею подходы полагаем предвзятыми, не соответствующими правозащитным стандартам", — сказала Мария Захарова.
Официальный представитель МИД полагает, что отсутствие реакции комиссара на проблемы других стран является грубым нарушением принципов правозащиты.