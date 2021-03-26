Захарова считает предвзятым подход еврокомиссара к Чечне

Представитель МИД России Мария Захарова высказала мнение о работе комиссара Совета Европы (СЕ) по правам человека Дуньи Миятович.

Представитель МИД России Мария Захарова высказала мнение о работе комиссара Совета Европы (СЕ) по правам человека Дуньи Миятович.

По мнению Захаровой, еврокомиссар подходит к вопросу предвзято.

"Деятельность Миятович на посту комиссара Совета Европы по правам человека трудно даже с натяжкой считать удовлетворительной. Применяемые ею подходы полагаем предвзятыми, не соответствующими правозащитным стандартам", — сказала Мария Захарова.