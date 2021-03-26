МИД РФ оценил отказ Еврокомиссара от вакцины "Спутник V"

Заявление Еврокомиссара Тьерри Бретона о том, что ЕС не нуждается в российской вакцине от коронавируса, является проявлением политизированного подхода.

Заявление Еврокомиссара Тьерри Бретона о том, что ЕС не нуждается в российской вакцине от коронавируса, является проявлением политизированного подхода.

Отказом от использования российской вакцины от коронавируса страны Запада подтвердили свою политическую ангажированность. Такое заявление во время брифинга сделала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Заявление Еврокомиссара Бретона о том, что ЕС не нуждается в российской вакцине "Спутник V", являются политизированными", — отметила она.

Также официальный представитель МИД РФ выразила надежду, что позиция ряда официальных лиц в ЕС не скажется на процедуре регистрации вакцины "Спутник V" в Европе. Захарова также отметила, что Россия открыта для сотрудничества.

Еврокомиссар Тьерри Бретон 22 марта заявил, что ЕС не нуждается в поставках разработанной в России вакцины от коронавируса. Европа будет использовать вакцины собственного производства, добавил он.