12:03 26 Марта 2021Политика
Украина предъявила сторонникам Медведчука обвинение в госизмене
Участников движения "Украинский выбор" обвиняют в госизмене за проведенный в Крыму референдум.
Участников движения "Украинский выбор" обвиняют в госизмене за проведенный в Крыму референдум.
Трем участникам движения "Украинский выбор", которое ранее возглавлял Виктор Медведчук, предъявлены обвинения в госизмене за референдум в Крыму.
Напомним, в 2014 году жители Крымского полуострова заявили о своем желании войти в состав России и приняли участие в референдуме.