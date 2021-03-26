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12:03   26 Марта 2021
Политика

Украина предъявила сторонникам Медведчука обвинение в госизмене

Украина предъявила сторонникам Медведчука обвинение в госизмене

Участников движения "Украинский выбор" обвиняют в госизмене за проведенный в Крыму референдум.

Трем участникам движения "Украинский выбор", которое ранее возглавлял Виктор Медведчук, предъявлены обвинения в госизмене за референдум в Крыму.

Напомним, в 2014 году жители Крымского полуострова заявили о своем желании войти в состав России и приняли участие в референдуме.

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#украина #госизмена #медведчук

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