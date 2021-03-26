Чиновника из Узбекистана премировали за отказ от взятки

Сотрудник отдела кадастра в Ташкентской области, отказавшись от взятки, получил премию в размере 10 млн сумов ($953).

Сотрудник отдела кадастра в Ташкентской области, отказавшись от взятки, получил премию в размере 10 млн сумов ($953).

Департамент по борьбе с экономическими преступлениями при Генеральной прокуратуре сообщает, что начальник отдела кадастра и землеустройства Зангиатинского района Ташкентской области не стал брать взятку в размере $1 тыс.

Заместитель руководителя частной компании обратился к чиновнику с просьбой утвердить топографические фотографии земельного участка, который выделили для строительства парника.

После этого начальник отдела кадастра сообщил правоохранителям о предложенной ему взятке. Руководство кадастрового агентства решило наградить сотрудника премией и путевкой в санаторий "Ханабад".