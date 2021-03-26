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12:01   26 Марта 2021
Экономика

"Газпром" сообщил о планах достроить "СП-2" до конца года

"Газпром" сообщил о планах достроить "СП-2" до конца года

Работы выполнены на 90-92%, заявил находящийся в Берлине председатель совета директоров компании Виктор Зубков.

"Работа активная идет, там осталось совсем немного. Конечно, в этом году он будет закончен, однозначно. Жалко потерянного времени, но так получилось", — сообщил Зубков.

Ранее сообщалось, что работы, приостановленные в декабре 2019 года из-за возражений США, возобновились в феврале 2021 года.

Проект "Северный поток — 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 млрд куб. м в год от побережья России через Балтийское море до Германии.

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#сроки #окончание #северный поток

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