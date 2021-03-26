Средства на спортивные объекты Сахалина выделят из федерального бюджета

Министр спорта Сахалинской области надеется привлечь средства федерального бюджета, чтобы компенсировать недостаток средств на крупных спортивных стройках.

Министр спорта Сахалинской области надеется привлечь средства федерального бюджета, чтобы компенсировать недостаток средств на крупных спортивных стройках.

Коллегия министерства Сахалинской области, где выступал министр спорта Сергей Буренков, обсудила финансовые вопросы. В 2020 году регион получил самый большой на Дальнем Востоке объем средств, направленных на развитие. Однако сумма стала меньше, чем в 2019 году. Инвестиционная программа правительства осваивается хуже, поэтому правительство вынуждено перенаправлять средства, которые предназначались на крупные спортивные стройки в Сахалинской области.

Сергей Буренков рассчитывает, что федеральное министерство спорта сможет обеспечить софинансирование строек, компенсировав деньги, которых сейчас не хватает региону. Среди таких строек значатся легкоатлетический манеж и центр бокса.