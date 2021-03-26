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11:55   26 Марта 2021
Экономика

Средства на спортивные объекты Сахалина выделят из федерального бюджета

Средства на спортивные объекты Сахалина выделят из федерального бюджета

Министр спорта Сахалинской области надеется привлечь средства федерального бюджета, чтобы компенсировать недостаток средств на крупных спортивных стройках.

Коллегия министерства Сахалинской области, где выступал министр спорта Сергей Буренков, обсудила финансовые вопросы. В 2020 году регион получил самый большой на Дальнем Востоке объем средств, направленных на развитие. Однако сумма стала меньше, чем в 2019 году. Инвестиционная программа правительства осваивается хуже, поэтому правительство вынуждено перенаправлять средства, которые предназначались на крупные спортивные стройки в Сахалинской области.

Сергей Буренков рассчитывает, что федеральное министерство спорта сможет обеспечить софинансирование строек, компенсировав деньги, которых сейчас не хватает региону. Среди таких строек значатся легкоатлетический манеж и центр бокса.

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#сахалин #дальний восток #сахалинская область #спортивные объекты

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