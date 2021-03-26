В Антитеррористическом центре СНГ отчитались о проведенной работе

Руководитель Антитеррористического центра СНГ Андрей Новиков рассказал о статистике преступлений за период с 2016 по 2020 год.

Руководитель Антитеррористического центра СНГ Андрей Новиков рассказал о статистике преступлений за период с 2016 по 2020 год.

Новиков пояснил, что правоохранителям за вышеуказанное время удалось задержать свыше 280 человек за терроризм. Также сотрудники ведомства продолжают розыск примерно шести тыс. боевиков, которые участвовали в незаконных действиях на территории государств содружества, передает ТАСС.

Глава учреждения указал на то, что в 2020 году оперативники работали в условиях сильных ограничений, но получили наибольшее количество обращений по линии межгосударственного розыска. По его словам, экстремисты, помимо терактов, используют для своих целей во время преступлений переходные политические процессы и замедление экономики, пытаясь снизить уровень доверия местных жителей к властям.