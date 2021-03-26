Пятьдесят тонн хурмы Эр-Рияд передал Узбекистану в преддверии Рамадана

Саудовская Аравия передала в дар гражданам Узбекистана 50 тонн хурмы по случаю наступающего Рамадана.

Саудовская Аравия передала в дар гражданам Узбекистана 50 тонн хурмы по случаю наступающего Рамадана.

Подарок был направлен гуманитарной организацией "Подшох Салмон", которая действует от имени короля Саудовской Аравии Сальмана бен Абдель Азиз Аль Сауда. Об этом стало известно из сообщения пресс-центра благотворительного фонда "Вакф".

"Гуманитарную помощь планируется передать мечетям, медресе и различным организациям Узбекистана", — пишет ИА REGNUM.

Презент в виде ягод был преподнесен по случаю наступающего месяца Рамадан. Хурма считается одним из наиболее подходящих к употреблению продуктов во время поста.