Сбор и анализ данных о новых штаммах коронавируса в РФ будет централизованным

Правительство России утвердило порядок предоставления данных о новых штаммах SARS-CoV-2. Их сбор и анализ станет централизованным, сообщает пресс-служба кабмина.

Правительство России утвердило порядок предоставления данных о новых штаммах SARS-CoV-2. Их сбор и анализ станет централизованным, сообщает пресс-служба кабмина.

Информация о новой коронавирусной инфекции будет централизованно аккумулироваться и анализироваться в межведомственном формате, говорится в публикации. Изначально федеральные и региональные организации, занимающиеся молекулярно-генетическими исследованиями вирусов, будут направлять данные по расшифровке генома возбудителя COVID-19 в Центральный научно-исследовательский институт эпидемиологии (ЦНИИ) Роспотребнадзора. Они должны быть переданы в течение 24 часов с момента их получения. Порядок взаимодействия, требования к составу и объему данных утвердит Роспотребнадзор.

Мутации SARS-CoV-2 потенциально могут влиять на эпидемический процесс и на течение COVID-19. Оперативный мониторинг изменения вируса важен для своевременного реагирования, считают в правительстве. Вице-премьер Татьяна Голикова 25 марта заверила, что массового распространения новых штаммов коронавируса в РФ нет, передает телеканал "360".