Россия выступила против политизации вопроса защиты прав человека со стороны ЕС

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала возможность политизации правочеловеческой проблематики Евросоюзом.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала возможность политизации правочеловеческой проблематики Евросоюзом.

Москва выступает категорически против политизации Евросоюзом правочеловеческой проблематики, заявила Захарова. Об этом представитель внешнеполитического ведомство заявила во время своего брифинга.

При этом Захарова отметила, что Евросоюз продолжает вести неправомерную политику односторонних санкций. Это, по словам дипломата, противоречит международному праву.