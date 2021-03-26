«Хромая утка» Джо. Почему журналисты «разнесли» пресс-конференцию Байдена

Журналисты раскритиковали первую пресс-конференцию президента США. Байден оговаривался и терял ход мыслей, а задать хотя бы один неудобный вопрос оказалось попросту невозможно.

Первая пресс-конференция Джо Байдена в качестве президента США обернулась для политика провалом, сообщает британское издание Daily Mail. Журналисты обратили внимание на то, что 78-летний демократ прихватил на встречу со СМИ несколько шпаргалок, но не смог ими правильно воспользоваться.

Photos show President Biden relied on 14-point font prompt cards during his first press conference https://t.co/SGJuSyHEbZ pic.twitter.com/Vebg0UfFhE — Daily Mail US (@DailyMail) March 26, 2021

В статье указано, что на одной из карточек Джо Байдену напечатали фотографии и имена журналистов, приглашенных на конференцию. На другой — статистические данные об инфраструктуре в стране. Однако это не помешало президенту допустить в речи фактическую ошибку.

«Маркировка в одной из его заметок гласила: "Соединенные Штаты сейчас занимают 13-е место в мире по качеству инфраструктуры, по сравнению с 5-м местом в 2002 году". <...> Но Байден все же был вынужден исправиться после того, как ошибочно сказал, что США занимают 85-е место в мире по инфраструктуре», – отметили журналисты.

Британское СМИ также отметило, что американский лидер во время ответов на вопросы неоднократно терял ход мыслей.

Зато Байден не упустил возможности на первой же своей пресс-конференции заявить СМИ о том, что планирует в 2024 году второй раз баллотироваться на пост главы государства. Журналисты считают, что таким образом «самый старый президент Соединенных Штатов» попытался утвердить политическую мощь.

«Если рассматривать Байдена как президента с одним сроком, он будет фактически хромой уткой с ослабленным влиянием дома и за рубежом, поскольку он преследует агрессивную повестку дня», — пишет Daily Mail.

Ранее журналист, присутствовавший на пресс-конференции, обвинил Байдена в том, что тот давал слово только «дружественным» СМИ. У небольших изданий «не было и шанса» задать неудобный или сложный вопрос, посетовал журналист.