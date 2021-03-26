МИД РФ пообещал ответить на недружественные шаги со стороны НАТО

Российская сторона будет учитывать недружественный настрой НАТО в своем внешнеполитическом и военном планировании. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Российская сторона будет учитывать недружественный настрой НАТО в своем внешнеполитическом и военном планировании. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

По ее словам, заявления генсека НАТО Йенса Столтенберга об отказе России от диалога с Альянсом являются ложью. Она также подчеркнула, что Москва ответит на недружественные шаги со стороны НАТО.

"Мы будем учитывать сохранение конфронтационного настроя НАТО в нашем внешнеполитическом и военном планировании, о чем мы неоднократно говорили", — отметила Захарова.

Ранее Столтенберг заявил, что Альянс обеспокоен "агрессивными" действиями России. Он добавил, что Москва якобы отказывается от диалога с НАТО.