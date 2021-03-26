Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
11:36   26 Марта 2021
Политика

Мария Захарова раскритиковала антироссийские санкции Киева

Мария Захарова раскритиковала антироссийские санкции Киева

Профильным международным организациям следует обратить внимание на новые санкции Киева против российских граждан и компаний. Об этом заявила представитель МИД РФ Мария Захарова.

Дипломат подчеркнула, что новые украинские ограничительные меры в отношении РФ противоречат принципам свободы слова. Кроме того, санкции не соответствуют духу Европейской конвенции о правах человека. Захарова добавила, что международным организациям необходимо отреагировать на действия Киева.

Ранее стало известно, что на официальном сайте украинского президента опубликовали указ, в котором "уволили" главу государства.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

#россия #захарова #украина #санкции

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров