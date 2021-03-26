«Медвежий угол». Почему США не станут защищать Прибалтику от России

По мнению экспертов, Вашингтон больше не станет «лезть в каждый медвежий угол планеты» в ущерб себе, несмотря на просьбы стран Балтии об усилении присутствия НАТО в их регионе.

Воззвания прибалтийских стран к НАТО для обеспечения защиты от «российской угрозы» необходимы для «повышения собственных же акций». К такому выводу пришли аналитики портала RuBaltic.

Они объяснили, что, в действительности, на помощь со стороны Альянса рассчитывать не стоит: у Вашингтона нет никакого желания вкладываться в Прибалтику. Более того, по мнению экспертов, рано или поздно такая политика может спровоцировать военный конфликт.

Ранее главы МИД Латвии, Литвы и Эстонии на встрече с госсекретарем США Энтони Блинкеном выступили за наращивание военного присутствия НАТО на территориях стран Балтии. Министр иностранных дел Эстонии Эва-Мария Лийметс заявила, что военно-политический блок должен продолжать укреплять оборону региона из-за угрозы «российской агрессии».

«Мы с Латвией и Литвой выразили поддержку НАТО и заявили о важности присутствия США. Мы в качестве соседей России самым непосредственным образом ощущаем исходящую с ее стороны угрозу, поэтому мы ценим желание США обсуждать эту тему именно с нами», — приводит слова Лийметс издание Postimees.

Эксперты RuBaltic обратили внимание, что позиция самого Блинкена на этот счет «осталась за кадром». В пресс-службе Госдепартамента США только лишь отметили политическую сплоченность стран Альянса в рамках стратегии развития «НАТО-2030» и преданность прибалтов «делу возрождения» организации. При этом ничего насчет увеличения военного присутствия США в Прибалтике сказано не было.

«То есть Прибалтика пытается затащить Америку в свой регион и гарантировать себе августейшее внимание близостью американского контингента к границам России, а Америка отделывается общими фразами про "солидарность" и активно в чем-то участвовать за пределами границ США не желает», — заметили аналитики портала.

Истинное желание прибалтийских стран очевидно. Они стремятся заручиться материальной поддержкой США, а взамен предоставить услуги по воплощению геополитических задач Вашингтона.

«Мы разделяем беспокойство происходящим в Китае, например, нарушениями прав человека и брешами в технологической безопасности. В интересах Эстонии формировать и поддерживать послания и политику ЕС, НАТО и настроенных одинаковым образом с ними партнеров по вопросам, связанным с Китаем», — продолжила Эва-Мария Лийметс.

Тем не менее, новая администрация США во главе с демократом Джо Байденом всем своим видом показывает, что Прибалтика может рассчитывать только лишь на «благосклонное одобрение» ее активности. Ту же самую политику проводил и 44-й американский президент Барак Обама, хотя и тот проявлял чуть больше внимания ко внешним делам, нежели Байден.

«Новое "американское участие" теперь выглядит так: президент США подключается к онлайн-саммиту лидеров Евросоюза и произносит там пафосную красивую речь. Либеральная пресса Америки и Европы заходится от восторга: это прорыв, это впервые в истории! Что меняется в международных процессах в результате "прорыва"? Ничего не меняется», — констатировали журналисты RuBaltic.

В этих условиях странам Балтии необходимо задуматься о последствиях тяготения к США и НАТО. Ведь в случае военного конфликта Вашингтон с большей долей вероятности ограничится лишь «моральной поддержкой».

По мнению экспертов, все дело в том, что в Америке назрели собственные проблемы, вызванные коронавирусом и волнениями внутри страны. В связи с этим Новый свет не станет «лезть в каждый медвежий угол планеты» в ущерб себе.