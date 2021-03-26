Дипломат оценил шансы Украины войти в НАТО после принятия новой стратегии

Украинский президент Владимир Зеленский пытается завоевать доверие Альянса неактуальными методами, уверен Николай Топорнин.

Пока снайперы Вооруженных сил Украины (ВСУ) отстреливают пенсионеров в ДНР, президент Владимир Зеленский озаботился оборонной стратегией государства. 26 марта украинский лидер утвердил документ Совета национальной безопасности и обороны (СНБО), в котором Россия вновь играет роль «агрессивного оккупанта», а НАТО выступает в качестве главного поборника «мира и безопасности».

Такой важный стратегический документ Киев подготовил впервые, сообщает пресс-служба президента Украины. Из общего набора фраз выделяется тезис: военный паритет с Россией недопустим, ибо он приведет к «чрезмерной милитаризации» страны, а «прекращение временной оккупации» крымского полуострова является одним из главных приоритетов военной стратегии.

От того, как эта стратегия будет реализована, напрямую зависит членство Украины в Североатлантическом альянсе. В документе сказано, что страна готова поучаствовать в «международных операциях по поддержанию мира и безопасности», если страны-члены НАТО надумают ее пригласить. А надумают ли?

Попытка номер три

В конце прошлого века считалось, что да. После распада СССР Украина смогла наладить «особый» контакт с Альянсом. Подписанный еще при Кучме, в 1997 году, документ так и назывался: «Хартия об особом партнерстве НАТО и Украины». Спустя семь лет Киев разрешил солдатам НАТО свободно переходить границы и передвигаться по территории страны, однако все остальные соглашения между ними не имели практического применения.

Впервые о членстве Украины в НАТО заговорили в 2005 году, когда тогдашний президент страны Виктор Ющенко взял курс на евроатлантику. Та была не против союза с государством, выгодно расположенном у юго-западных границ с Россией, поэтому какое-то время секретари Альянса и даже 43-й американский лидер Джордж Буш-младший одобряли порывы украинцев.

В 2008 году на Бухарестском саммите НАТО Вашингтону почти удалось убедить соратников понять и принять нового члена в свои ряды. Прибалтика высказалась за, однако Франция и Германия не захотели пускать бывшую советскую республику в состав Альянса. Вопрос временно отложили, а пришедший к власти Виктор Янукович и вовсе закрепил на государственном уровне отказ Киева вступать в союз со странами НАТО.

Смена власти 2014 года и Евромайдан вернули Украине желание попасть в евроатлантический блок. В 2017 году президент Петр Порошенко постановил, что членство в НАТО отныне является одним из самых главных внешнеполитических приоритетов государства. Спустя год украинский лидер попросил рекомендаций у представителей Альянса, но те отреагировали сухо. Спецпредставитель Курт Волкер ответил, что страна не готова к такой интеграции.

Руководитель информационного офиса Совета Европы в России, доцент МГИМО МИД РФ Николай Топорнин рассуждает, что в тот момент Киеву дали «домашнее задание», которое этот не самый примерный ученик не может выполнить до сих пор.

«В НАТО говорили, что это [вступление Украины в Альянс] не вопрос сегодняшнего дня, что стране нужно провести очень много реформ. В НАТО может вступать страна, которая твердо стоит на ногах, в которой главенствуют идеи демократии и соблюдаются права человека. У Украины и в наши дни есть проблемы в этом отношении, хотя тогда она получила определенное домашнее задание», — полагает дипломат.

После того, как Владимир Зеленский занял политический олимп, он поспешил напомнить «западным партнерам», что желание Украины попасть в НАТО остается в силе. В Брюсселе приняли это к сведению, однако идти навстречу не стали. На юго-востоке страны полным ходом шел вооруженный конфликт, разрывы снарядов и гибель мирных жителей Донбасса отбили у европейских стратегов охоту сотрудничать с неспокойным государством.

Vox populi

С тех пор диалог НАТО и Украины заглох, а некоторые страны (к примеру, Венгрия) препятствуют его развитию. Впрочем, не стоит относиться поверхностно к перспективам страны стать частью крупнейшего военного блока. Шансы есть, уверен Николай Топорнин, и шансы эти вполне реальны. Вопрос лишь в том, как их трактует Киев.

Зарабатывать доверие руководства НАТО нужно не «стратегиями безопасности», а реальными шагами по укреплению государства. Это ежедневная работа, объяснил эксперт, начать которую нужно с анализа общественного мнения. Еще год назад результаты в этой части были не самые впечатляющие: интеграцию Украины и Североатлантического альянса не поддержала и половина жителей страны.

«Нужно проводить реформы: реформу управления, армии, вооружения. Нужно перейти на натовские стандарты, провести соответствующие обучения. Армия Украины имеет традицию советской армии, это не то, что хочет видеть Альянс. Но один из самых важных аспектов здесь – это поддержка населения. Нужно будет проводить референдум, чтобы граждане могли высказаться. Пока далеко не все украинцы этого [вхождения в НАТО] хотят, и с этим нужно работать», — добавил Топорнин.

Вместо этого господин Зеленский пытается удивить Альянс новыми оборонными стратегиями. У политика есть неплохой задел: в стране все еще сильны антироссийские настроения, на которых можно было бы «выехать» в вопросе интеграции с НАТО. Но продолжающийся конфликт на Донбассе не дает Киеву начать очередной диалог с Брюсселем, заключил доцент МГИМО МИД РФ.

В завершении Николай Топорнин предположил, что вопрос членства Украины в НАТО может разрешиться лишь в течение нескольких десятилетий.