11:30 26 Марта 2021Происшествия
ФСБ России задержала в Ростове-на-Дону участников экстремистской группы
Злоумышленники готовили акции вандализма в отношении объектов органов государственной власти.
Злоумышленники готовили акции вандализма в отношении объектов органов государственной власти.
Федеральная служба безопасности провела задержание совместно с МВД и пресекла деятельность экстремистской группы. Злоумышленники намеревались нанести оскорбительные надписи и применять самодельные зажигательные устройства.
Согласно информации правоохранительных органов, задержаны трое участников группы. В спецслужбе отметили, что еще трое доставлены для допросов в полицейский отдел.