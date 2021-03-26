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11:30   26 Марта 2021
Происшествия

ФСБ России задержала в Ростове-на-Дону участников экстремистской группы

ФСБ России задержала в Ростове-на-Дону участников экстремистской группы

Злоумышленники готовили акции вандализма в отношении объектов органов государственной власти.

Федеральная служба безопасности провела задержание совместно с МВД и пресекла деятельность экстремистской группы. Злоумышленники намеревались нанести оскорбительные надписи и применять самодельные зажигательные устройства.

Согласно информации правоохранительных органов, задержаны трое участников группы. В спецслужбе отметили, что еще трое доставлены для допросов в полицейский отдел.

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#фсб #ростов-на-дону #вандализм

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