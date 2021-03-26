Юристы экс-губернатора Пензенской области обжаловали его арест по делу о взятке

Защита обжаловала в суде арест экс-губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева, которому предъявили обвинения в получении взятки.

Защита обжаловала в суде арест экс-губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева, которому предъявили обвинения в получении взятки.

Об обжаловании ареста экс-губернатора сообщил журналистам адвокат Белозерцева Алексей Шуварин.

"Нами подана апелляционная жалоба на арест Белозерцева. В жалобе мы просим назначить ему иную, более мягкую меру пресечения, не связанную с лишением свободы", — сказал Шуварин.

В четверг, 25 марта, бывший руководитель Пензенского района стал фигурантом уголовного дела о получении взятки. Следствие установило, что Белозерцев получал значительные суммы от двух местных предпринимателей.

Ранее чиновник занимал пост губернатора города Кузнецк, позже возглавил министерство финансов области и в 2016 году был избран на главой Пензенкой области.

Администрация Пензенской области в полном составе ушла в отставку в связи с отстранением Белозерцева. Жители региона выберут нового губернатора в единый день голосования 19 сентября.