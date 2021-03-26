МИД Украины заявил о приостановке экспорта индийской вакцины AstraZeneca в страну

Экспорт вакцины против коронавируса компании AstraZeneca, произведенной в Индии, на территорию Украины приостановлен.

Экспорт вакцины против коронавируса компании AstraZeneca, произведенной в Индии, на территорию Украины приостановлен.

Информацией об этом поделился министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба во время брифинга. Глава ведомства обратил внимание на то, что экспорт препарата CoviShield был поставлен на паузу не только для Украины, но и ряда других государств, которые его приобрели.

О проблемах с получением вакцины CoviShield/AstraZeneca накануне заявлял глава Министерства здравоохранения Украины Максим Степанов. Он также объяснил, что официальный Киев использует максимум возможностей для получения разрешения от индийского производства для поставок препарата.