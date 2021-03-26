СК подозревает экс-главу района Челябинской области в присвоении бюджетных средств

Бывший глава Катав-Ивановского муниципального района стал фигурантом уголовного дела по статье «Присвоение вверенного имущества».

Бывший глава Катав-Ивановского муниципального района стал фигурантом уголовного дела по статье «Присвоение вверенного имущества».

Следствие установило, что экс-чиновник мошенническим образом выдавал себе и другим сотрудникам администрации премии из бюджета, сообщает пресс-служба СУ СК по региону. Речь идет о сумме свыше 300 тыс. рублей.

Сотрудники контрольно-счетной палаты выявили серьезные нарушения в использовании бюджетных средств. Подозреваемый издавал необоснованные приказы о премиях. Ведется следствие.

ФАН сообщал о чиновнике из Майкопа, который получил 12 лет колонии за взяточничество.