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11:18   26 Марта 2021
Экономика

Суд оштрафовал Ройзмана за участие в незаконном митинге 31 января

Суд оштрафовал Ройзмана за участие в незаконном митинге 31 января

Октябрьский районный суд Екатеринбурга оштрафовал бывшего мэра города Евгения Ройзмана за участие в несанкционированной акции 31 января 2021 года.

Сумма штрафа составила 20 тысяч рублей. Это второе административное дело, рассматриваемое судом. По первому Ройзман также получил штраф в 20 тысяч рублей за участие в незаконном митинге 23 января 2021 года. Участник несанкционированного мероприятия своей вины не признал.

Правоохранительные органы продолжают следственные действия в отношении участников незаконных акций в поддержку блогера Алексея Навального.

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#екатеринбург #суд #штраф #ройзман

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