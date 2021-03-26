Суд оштрафовал Ройзмана за участие в незаконном митинге 31 января

Октябрьский районный суд Екатеринбурга оштрафовал бывшего мэра города Евгения Ройзмана за участие в несанкционированной акции 31 января 2021 года.

Октябрьский районный суд Екатеринбурга оштрафовал бывшего мэра города Евгения Ройзмана за участие в несанкционированной акции 31 января 2021 года.

Сумма штрафа составила 20 тысяч рублей. Это второе административное дело, рассматриваемое судом. По первому Ройзман также получил штраф в 20 тысяч рублей за участие в незаконном митинге 23 января 2021 года. Участник несанкционированного мероприятия своей вины не признал.

Правоохранительные органы продолжают следственные действия в отношении участников незаконных акций в поддержку блогера Алексея Навального.