Главбух фонда капремонта на Колыме стала соучастницей дела о тратах на новогодний банкет

Прокуратура утвердила обвинительное заключение в отношении главного бухгалтера фонда капитального ремонта. Она помогала начальнику при махинациях в авансовом отчете.

Прокуратура утвердила обвинительное заключение в отношении главного бухгалтера фонда капитального ремонта. Она помогала начальнику при махинациях в авансовом отчете.

Главный бухгалтер фонда капитального ремонта Магаданской области стала фигуранткой уголовного дела о присвоении вверенного имущества с использованием служебного положения, сообщает пресс-служба регионального МВД.

Ранее по этой же статье обвинили директора организации, который незаконно внес в авансовый отчет пункт о представительских расходах на новогодний банкет в размере 46 тыс. рублей. По данным следствия, бухгалтер выступала пособником начальника при совершении преступления.

В отношении фигурантов уже утверждено обвинительное заключение.