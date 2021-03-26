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11:14   26 Марта 2021
Происшествия

Главбух фонда капремонта на Колыме стала соучастницей дела о тратах на новогодний банкет

Главбух фонда капремонта на Колыме стала соучастницей дела о тратах на новогодний банкет

Прокуратура утвердила обвинительное заключение в отношении главного бухгалтера фонда капитального ремонта. Она помогала начальнику при махинациях в авансовом отчете.

Главный бухгалтер фонда капитального ремонта Магаданской области стала фигуранткой уголовного дела о присвоении вверенного имущества с использованием служебного положения, сообщает пресс-служба регионального МВД.

Ранее по этой же статье обвинили директора организации, который незаконно внес в авансовый отчет пункт о представительских расходах на новогодний банкет в размере 46 тыс. рублей. По данным следствия, бухгалтер выступала пособником начальника при совершении преступления.

В отношении фигурантов уже утверждено обвинительное заключение.

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#коррупция #магадан #банкет #колыма

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