11:14 26 Марта 2021Происшествия
Главбух фонда капремонта на Колыме стала соучастницей дела о тратах на новогодний банкет
Прокуратура утвердила обвинительное заключение в отношении главного бухгалтера фонда капитального ремонта. Она помогала начальнику при махинациях в авансовом отчете.
Прокуратура утвердила обвинительное заключение в отношении главного бухгалтера фонда капитального ремонта. Она помогала начальнику при махинациях в авансовом отчете.
Главный бухгалтер фонда капитального ремонта Магаданской области стала фигуранткой уголовного дела о присвоении вверенного имущества с использованием служебного положения, сообщает пресс-служба регионального МВД.
Ранее по этой же статье обвинили директора организации, который незаконно внес в авансовый отчет пункт о представительских расходах на новогодний банкет в размере 46 тыс. рублей. По данным следствия, бухгалтер выступала пособником начальника при совершении преступления.
В отношении фигурантов уже утверждено обвинительное заключение.