При стрельбе около школы в Чикаго погиб человек

Перестрелка произошла возле средней школы. По предварительным данным, погиб один человек.

Перестрелка произошла возле средней школы. По предварительным данным, погиб один человек.

В настоящее время медики оказывают помощь пяти пострадавшим. После инцидента многие дороги пришлось перекрыть. Сотрудники полиции охраняют территорию.

По предварительным данным, стрельбу открыл неизвестный. Сейчас его разыскивает полиция, его личность устанавливается.

Это уже не первое подобное происшествие за последние дни. Так, два человека скончались, 13 пострадали в результате стрельбы на вечеринке в Чикаго.