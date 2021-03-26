Обугленные тела трех человек нашли в частном доме под Самарой

Сотрудники МЧС нашли после тушения пожара в жилом доме тела трех человек, личности погибших сейчас устанавливают.

Сотрудники МЧС нашли после тушения пожара в жилом доме тела трех человек, личности погибших сейчас устанавливают.

ЧП произошло в Кинельском районе, в населенном пункте Комсомольский, на Комсомольской улице. Там в одном из многоквартирных жилых домов разгорелся пожар. Огонь охватил площадь в два квадратных метра.

На место происшествия прибыли сотрудники экстренных служб. Они ликвидировали возгорание. После тушения огня на пепелище были обнаружены тела трех погибших — женщины и двоих мужчин. Их личности устанавливают правоохранители.

На месте работает прокурор, который выясняет обстоятельства случившегося. Во время ЧП никто из соседей не пострадал, эвакуация жильцов дома не потребовалась.