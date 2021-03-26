Кейт Миддлтон пытается уберечь своих детей от драмы в семье

Супруга принца Уильяма Кейт Миддлтон делает все возможное, чтобы уберечь своих детей от драмы в королевской семье после скандальных заявлений Меган Маркл.

Супруга принца Уильяма Кейт Миддлтон делает все возможное, чтобы уберечь своих детей от драмы в королевской семье после скандальных заявлений Меган Маркл.

Брат Уильяма принц Гарри и его супруга Меган Маркл недавно дали откровенное интервью. В нем они рассказали о жизни во дворце и отношениях с членами королевской семьи. Откровения супругов сильно сказались на жизни их родственников, королева Елизавета II была глубоко опечалена. Кейт Миддлтон тоже пришлось тяжело, ведь Меган Маркл также рассказала об их ссоре. Сейчас герцогиня Кембриджская пытается защитить своих детей от драмы, развернувшейся в семье. Кейт и Уильям воспитывают троих наследников — семилетнего Джорджа, пятилетнюю Шарлотту и двухлетнего Луи.

"Кейт было особенно трудно переварить интервью, но она взяла себя в руки. Она чрезвычайно заботливая мама. И хотя она является сторонницей честных разговоров, Джордж, Шарлотта и Луи еще слишком малы. Для нее важно подавать детям хороший пример", — сказал инсайдер журнала Us Weekly.

Источники из дворца ранее рассказали, что герцогиня старается во всем поддерживать своего мужа, но не вмешивается в его конфликт с младшим братом. После интервью принца Гарри и Меган Маркл родственники еще не общались.