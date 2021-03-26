Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
10:34   26 Марта 2021
Общество

Макрон заявил о мировой войне нового типа из-за вакцин

Макрон заявил о мировой войне нового типа из-за вакцин

Европа столкнулась с мировой войной нового типа, связанной с вакцинацией, заявил президент Франции Эммануэль Макрон на пресс-конференции по итогам первого дня саммита Евросоюза.

По его мнению, это произошло, в частности, из-за "стремления России и Китая оказать влияние с помощью вакцин". Глава государства отметил, что Европе необходимо быть самостоятельной в вопросе производства таких препаратов, передает газета Le Figaro.

Макрон пообещал, что Старый Свет уже в ближайшие месяцы увеличит объемы производства вакцин от COVID-19 и станет их крупнейшим производителем. Вместе с тем он предложил блокировать экспорт препаратов в случаях, когда производитель нарушает обязательства по поставкам в ЕС.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

#европа #вакцинация #макрон

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров