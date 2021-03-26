В Сети защитили дипломатов РФ от нападок чехов из-за памятника Коневу в Праге

Российские пользователи Сети встали на защиту дипломатов, которых жители Чехии упрекнули в "замораживании" отношений между Прагой и Москвой.

Российские пользователи Сети встали на защиту дипломатов, которых жители Чехии упрекнули в "замораживании" отношений между Прагой и Москвой.

Предметом активных дискуссий между россиянами и чехами остается демонтаж памятника советскому маршалу Ивану Коневу в Праге. Недавно жители европейской страны разразились безосновательной критикой в адрес российских дипломатов.

"Чем, скажите на милость, занимается такая толпа российских дипломатов в Чехии, если в результате их работы наши отношения достигли точки замерзания?" — пишут на страницах СМИ местные аналитики.

Памятник снесли по инициативе Праги. Этот инцидент обострил отношения Чехии и России. По необъяснимой причине чехи ждут, что Москва первой сделает шаг к восстановлению контактов. Россиян такая позиция удивила, так как провокатором этого скандала стала именно чешская сторона.

"Нужно было совсем дипотношения разрывать, пока памятник Коневу не восстановят. Обнаглели", — возмутился пользователь Дмитрий Молодцов в комментарии к материалу издания "ИноСМИ".

В конце февраля власти Чехии обратились к России для обсуждения вопроса поставок вакцины от коронавируса "Спутник V", сообщает сайт 360tv.ru.